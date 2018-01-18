Встречи с режиссерами, театроведами и деятелями культуры пройдут в рамках Пушкинского фестиваля

13:01, 18 января 2018, ПАИ

В Пскове в рамках 25-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля пройдут лекции и творческие встречи с известными режиссерами, театроведами и деятелями культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как рассказали организаторы, скоро определятся локации и даты проведения мероприятий. В связи с тем, что количество мест на мероприятия ограничено, организаторы рекомендуют записаться на лекции заранее. С каждым записавшимся свяжутся, когда будут утверждены локация и дата проведения соответствующего мероприятия. Запись производится на официальном сайте фестиваля через форму обратной связи.

В частности, в рамках фестиваля пройдет творческая встреча с режиссером Борисом Юханановым.

Бориса Юхананова не только ведущий режиссер театральной Москвы, но и философ, теоретик театра (кинорежиссер, актер и поэт). В 2013 году Юхананов возглавил московский Театр имени Станиславского.

Кроме того, псковичи смогут посетить лекцию Дмитрия Ренанского (Санкт-Петербург) «Русская оперная классика на современной сцене».

В фокусе лекции Дмитрия Ренанского окажутся спектакли Дмитрия Чернякова, Льва Додина, Дэвида Паунтни, Грэма Вика, Юрия Александрова, Александра Галибина и других мастеров современной сцены. «Любителям музыкального театра имя Дмитрия Ренанского хорошо известно: сочетая квалификации театроведа и музыковеда, Ренанский давно и прочно завоевал место одного из главных российских экспертов в области музыкального театра», - отметили организаторы.

Также в рамках фестиваля откроется выставка «Фотография как исторический документ и произведение искусства», а также пройдет лекция генерального директора Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» Захара Коловского (Санкт-Петербург).

Музейно-выставочный центр РОСФОТО основан в Петербурге в 2002 году. В центре проходят выставки отечественных и зарубежных фотографов, значимые для изучения и представления истории визуальной культуры, в том числе собственные исследовательские проекты. С 2018 года экспозиционно-выставочный центр ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» станет постоянным партнёром РОСФОТО в Псковской области.

Псковичи также смогут посетить выставку «Многоликая Россия»: фотографии XIX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» (Санкт-Петербург).

На фотографиях запечатлены виды крупных городских центров Российской империи: Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин. Работы известных мастеров фотографического искусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Альфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера.

Еще одну лекцию «Русская литературная классика в современном российском театре» прочитает Татьяна Джурова (Санкт-Петербург).

Татьяна Джурова — кандидат искусствоведения, театральный критик Петербурга. В последнее время Татьяна Джурова руководит блогом «Петербургского театрального журнала» — оперативным СМИ, подробно освещающим российский театральный процесс, как в столицах, так и в регионах.

Кроме того, на фестивале пройдет лекция Екатерины Дмитриевской (Москва) «Пcков театральный».

Театральный критик, главный редактор газеты «Экран и сцена» Екатерина Дмитриевская размышляет о роли и месте Пскова в истории российского театрального искусства, привлекая в качестве материала и исторические штудии, и личные зрительские впечатления. Героями лекции станут как легендарные Федор Шаляпин и Николай Евреинов так и основатель Пушкинского фестиваля Владимир Рецептерад, актер МДТ под руководством Льва Додина Сергей Мучеников.

На тему «Русская литературная классика в современном зарубежном театре» с гостями фестиваля поговорит главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова (Москва).

В 2016 году Марина Давыдова была выбрана арт-директором Венского фестиваля искусств, крупнейшего европейского театрального форума. С 2010 года она — главный редактор журнала «Театр», издаваемого Союзом театральных деятелей РФ. «Марина Давыдова обладает уникальным даром легко говорить о сложном, так что ее лекция не разочарует ни книгочеев, ни неофитов», - отметили организаторы.

Также в рамках фестиваля состоится лекция Алексея Бартошевича (Москва) «Скупой у Мольера скуп и только: Скупой у Шекспира...» (Пушкин). Театральные странствия шекспировского еврея».

Алексей Бартошевич является профессором ГИТИСа, специалистом по Шекспиру, заведующий отделом современного западного искусства Государственного института искусствознания. Он является внуком актера Василия Качалова, автором десятков захватывающих книг и статей, доктором искусствоведения, заслуженным деятелем науки, лауреатом премии Станиславского, премии «Чайка», обладателем многих других наград и званий.

«Алексей Бартошевич поговорит о Шекспире, но оттолкнется от мысли Пушкина, сравнившего однажды шекспировского Шейлока и мольеровского Гарпагона. А дальше речь пойдет о пьесе «Венецианский купец» и ее увлекательной сценической судьбе», - отметили организаторы.

Вход на лекции и встречи свободный.