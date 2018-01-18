0
20:38
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18:23
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
17:44
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
14:22
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
14:09
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
13:47
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
13:37
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки
Еще новости
Общество

12 районов Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в первом квартале 2018 года

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 12 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 19 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Как отметили в фонде, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18 января 2018
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
18 января 2018
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
18 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят! 1
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
18 января 2018
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
18 января 2018
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
18 января 2018
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки
18 января 2018
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки 1
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове
18 января 2018
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове

Идет загрузка...