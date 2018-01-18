12 районов Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в первом квартале 2018 года

13:56, 18 января 2018, ПАИ

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 12 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 19 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Как отметили в фонде, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.