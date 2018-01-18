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Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я

«Ещё ничего не случилось, и надо дождаться момента, когда что-то произойдёт. Не факт, что это буду я», - сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя сообщение о его возможном назначении на пост вице-спикера регионального парламента. Он отметил, что сейчас идут консультации по поводу назначения, и предложил: «Давайте дождемся ближайшей сессии, и после этого я с удовольствием отвечу на вопросы, потому что впереди паровоза я не могу бежать».

При этом Юрий Сорокин подтвердил, что его кандидатура действительно обсуждается. «Я давно депутат, 15 лет, имею опыт работы в муниципальных и государственных органов власти, поэтому, наверное, и попал в рассматриваемые кандидатуры», - заявил парламентарий.

Отметим, что решение о том, кто возглавит парламентское объединение, единороссы примут тайным голосованием на альтернативной основе на ближайшем заседании фракции (в соответствии со статьей 11 регламента Псковского областного Собрания депутатов). Затем на сессии в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут внесены необходимые изменения.

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижной смертью Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы, несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – работы в потребкооперации. 

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