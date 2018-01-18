Псковская Росгвардия обеспечит порядок во время Крещения

12:27, 18 января 2018, ПАИ

В Псковской области сотрудники Росгвардии обеспечат общественный порядок при проведении праздничных мероприятий в честь Крещения 18 и 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии.

В эти дни торжественные религиозные мероприятия, посвященных празднованию Крещения Господня, пройдут в 22 населенных пунктах Псковской области.

Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий будут задействованы сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны регионального отдела Росгвардии, а также представители частных охранных организаций.

Напомним, что в Псковской области обследуют и оборудуют 13 мест для крещенских купаний. В Пскове на этот раз искупаться будет негде.