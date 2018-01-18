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Общество

Два автомобиля обворовал молодой человек ночью в Опочке

В ночь на 17 января в Опочке из открытой машины ВАЗ-21099 неизвестный вытащил магнитолу и шуруповерт, а из ВАЗ-2107 – сабвуфер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в кражах подозревается 18-летний молодой человек, полиция проводит расследование.

Также полицейские раскрыли кражу, произошедшую вечером 12 января в деревне Крылово Пушкиногорского района. Там  из помещения зерносушилки пропали два электродвигателя. В этом преступлении подозреваются четверо безработных псковичей 32, 29 и 28 лет. Полиция изъяла похищенное, ведется проверка.

В тот же день вечером в деревне Миритиницы Локнянского района в одном из домов были похищены пять тысяч рублей. Полиция подозревает в этой краже 50-летнего безработного жителя Локнянского района. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, стражи порядка раскрыли кражу, которая произошла 20 декабря в Дно, где из дома по улице Комсомольской неизвестные украли два телефона. Вскоре полиция задержали подозреваемых, которыми оказались 36-летняя безработная, ранее судимая местная жительница и 29-летний безработный судимый мужчина. Выяснилось, что эти лица и еще один 54-летний гражданин подозреваются в краже продуктов из дачного дома по улице Красина  в Дно, совершенной в период с 15 по 17 января.

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