Учащаяся обокрала посетителя ночного клуба в Великих Луках

12:35, 18 января 2018, ПАИ

Мобильный телефон украла 17-летняя учащаяся у 25-летнего посетителя ночного клуба в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Преступление было совершено в период с 12 по 13 января в развлекательном заведении на проспекте Ленина.

Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. Подозреваемая в краже задержана. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.