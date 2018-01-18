Алексей Севастьянов: Псков имеет право учить Романцева футболу

14:39, 18 января 2018, ПАИ

Футбольная команда «Псков-747» на этой неделе вернулась из зимнего отпуска, чтобы вплоть до начала апреля готовиться к 9 оставшимся играм первенства России во втором дивизионе. На старте года президент клуба Алексей Севастьянов пояснил Псковскому агентству информации перипетии отношений периферийного и столичного футбола, дав заочный ответ экс-тренеру «Спартака» Олегу Романцеву, который недавно косвенно упомянул его в интервью.

- Алексей Анатольевич, что ждет команду до апреля?

- Кроме традиционного уже втягивающего тренировочного процесса в Пскове, на морозе, футболисты основы 12 февраля поедут на Кубок Полпреда в Санкт-Петербург, а игроки молодежки сыграют в Таллинне в представительном международном соревновании. Затем мы планируем тренировочный сбор. А где это будет, – Вильнюс, Крым или Турция, – станет известно чуть позже.

- Есть ли какие-то новости о сменщике Александра Коновалова? И если уж говорить о кадровом вопросе, то какова судьба тренирующегося с командой Андрея Почипова, распрощавшегося с питерским «Динамо»?

- По Коновалову никаких новых комментариев. Работа у него [заместителя главы администрации Пскова, курирующего социальный блок - ПАИ] новая и интересная, которая, учитывая его опыт, ему по плечу. А пока продолжается зимняя пауза у нас есть возможность хорошенько подумать над тем, кто займет его место. Что касается Андрея, то мы все рады его возвращению в Псков [с 2005 по 2016 год Почипов играл за «Псков-747» - ПАИ]. Думаю, в зимнее трансферное окно ничто не помешает нам подписать контракт.

- Перед новым годом федеральные СМИ вдруг вспомнили о футбольном Пскове в не лучшем свете с подачи титулованного экс-наставника московского «Спартака» Олега Романцева… [В интервью «Спорт-Экспрессу» Романцев рассказал, как произошло избрание Виталия Мутко главой РФС в сентябре 2016 года, упомянул «человека из Пскова», в котором явно угадывался Алексей Севастьянов, и резюмировал: «Ну, уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…» - ПАИ].

- Расскажу ситуацию с самого начала. Все действительно произошло в 2016 году, но с подачи Олега Ивановича Романцева было растиражировано только в последнее время, и, признаться, задело меня, как председателя областной Федерации футбола, как члена Совета регионов РФС.

Тогда на конференции РФС шло избрание председателя организации. Одним из кандидатов был Валерий Газзаев, который с трибуны заявил, что будет выступать столько, сколько считает нужным. Я попросил его с уважением относиться к регламенту, за который он сам и голосовал, и большинство в зале с этим согласилось. Более того, многим людям, живущим футболом, тяжело слушать программу, в которой изначально цифры и факты не соответствует действительности. Это сам Романцев в интервью косвенно подтвердил.

А что касается обозначенного высказывания Олега Ивановича, то хочу сказать: Романцев - великий футболист, профессиональный тренер с великими победами и поражениями, но прав он лишь отчасти. Речь ведь идёт о развитии всего футбола. А это - дорога от маленького футболиста до профессионального игрока.

Это не просто проблемы Премьер-Лиги, в которых Романцев профессионал, это и ещё работа с мэром и губернатором, которым ты доказываешь необходимость финансирования футбольной школы. И не дай Бог, новая избранная власть не полюбит футбол, и что тогда?! Это вечные поиски спонсоров, это смешные зарплаты детских тренеров, вот что такое развитие футбола на мой взгляд. А есть другое развитие футбола: из-под крыла сильной компании, например, «Лукойла».

И, наверное, именно мне – руководителю футбольного клуба в три сотни юных футболистов и с командой, играющей в профессиональной лиге уже более чем 10 лет – стоит думать о развитии футбола! Мне и таким как я: из Смоленска и Челябинска, из Тамбова и Орла! Тем, кто и воспитывает стране футболистов! Посмотрите достижения наших молодежных сборных за последние 10 лет, там достаточно ребят из провинции.

И поэтому, уважаемый Олег Романцев, возвращаясь к вашему интервью, я вам открыто заявляю, что заметив вас в зале я не «приумолк». И что ни в вашей биографии, ни в биографии Валерия Газзаева я не видел созданных детских школ, академий и институтов. Впрочем, опыт Газзаева на Кавказе до сих пор забыть не могут: и вы, как футбольный человек, понимаете, о чем я.

- Вернемся к псковским делам. Скорректированы ли планы тренерскому штабу на сезон?

- В начале первенства мы увидели, что процесс омоложения клуба идет в правильном направлении. Поэтому и наши задачи на сезон немного скорректированы в лучшую сторону. Место в семерке будет расценено как «отлично», а в десятке – как хороший результат.

- Есть информация, что на спорткомпекс «747» положил глаз серьезный инвестор. Есть какая-то определенность?

- Пока никаких комментариев на этот счет не будет. Но вскоре мы вернемся к этому вопросу.