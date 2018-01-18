Сотрудники Псковской ГРЭС стали победителями проекта «Эффективность»

13:09, 18 января 2018, ПАИ

Первое место в рамках проекта «Эффективность» присуждено предложению заместителя директора - главного инженера Псковской ГРЭС Евгения Голубева, начальника цеха наладки и испытаний Александра Воробьева и заместителя главного инженера Владимира Станкевича.

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в Псковской ГРЭС, их идея заключается в том, что с целью замещения мазутного хозяйства предложено установить на станции электрические котлы. На это потребуется немногим меньше 20 млн. рублей. Однако, годовой эффект от работы этих котлов равен 19 млн 747,39 тыс. рублей. Таким образом, затраты на установку электрокотлов окупятся в течение года, а далее котлы будут работать на общее снижение затрат Псковской ГРЭС.

Как отметила Людмила Алфутова, куратор этого направления работы, в 2017-м году работники Псковской ГРЭС подали 59 предложений. Внедрение 20 из них дало экономический эффект в 22 млн. рублей. «Инновационные, новаторские идеи активно генерируют работники электроцеха, котлотурбинного цеха, цеха наладки и испытаний. Творческое переосмысление процессов работы оборудования электростанции, его глубокий анализ и диагностика, критическое переосмысление процессов производства в целом позволяют энергетикам не останавливаться на достигнутом», - отметили в пресс-службе предприятия.

Будучи инициативными, энергичными и пытливыми новаторы Псковской ГРЭС открыты для нового опыта

Отметим, что во второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии (ПАО «ОГК-2») четвёртый год подводятся итоги конкурса на лучшее предложение проекта «Эффективность». Трижды его лидерами признаются рационализаторы Псковской ГРЭС. Это достойный результат, если учесть, что в компании 11 филиалов. И от каждого в течение года поступают десятки предложений, направленных на оптимизацию затрат производства. Победителем конкурса среди беззатратных предложений признана идея инженера Киришской ГРЭС.