В Псковской области решено увеличить число мест для крещенских купаний

13:22, 18 января 2018, ПАИ

В Псковской области решено оборудовать 14 мест для крещенских купаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, к озвученным ранее 13 водоёмам добавится купель в Дедовичах на реке Шелонь.

Напомним, что купели также будут оборудованы в Гдове на реке Гдовка (улица 1-я Слободская), в деревне Ветвенник Гдовского района на Чудском озере, в деревнях Самолва и Кобылье Городище, в Псковском районе в деревне Выбуты на реке Великой, в Великих Луках на реке Ловати, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Красно. Также иордани появятся на погосте Камно в одноименной деревне Псковского района, в поселке Кунья на реке Лусне, в Пустошке на реке Крупее, в Пушкинских Горах на озере Тоболенец, в Новоржевском районе в деревне Боровичи (Святой источник), в Бежаницах на озере Алё, в Гдовском районе в деревне Залахтовье (база отдыха «Тридевятое Царство»).

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из главных в христианстве и посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

Псковичей просят планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты. Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

Напомним, что в Пскове по причине тонкого льда на реке Великой не будет традиционной купели у Мирожского монастыря.