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Общество

Масленичные гуляния пройдут 18 февраля в центре Пскова

Общегородские масленичные гуляния в этом году состоятся в Пскове 18 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление культуры администрации Пскова.

Основные мероприятия пройдут в центре города. В рамках праздника планируется задействовать 4 сцены: центральная расположится на Октябрьской площади у главпочтамта, напротив нее, у памятника княгине Ольге, будет организована сцена для благотворительной акции блинного аукциона. Еще две сцены будут установлены около здания ПсковГУ на улице Советской и возле центральной аптеки на Октябрьском проспекте.

Праздничную программу подготовит Городской культурный центр Пскова. На сценических площадках будут задействованы творческие коллективы учреждений культуры областного центра. Сожжение масленичного чучела предполагается на Октябрьской площади.

Народная ярмарка развернется на улице Советской от ЦУМа до сцены у корпуса ПсковГУ и на Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Организаторы праздничной торговли - отдел потребительского рынка и услуг администрации города и муниципальное предприятие «Северо-западный центр социологии и маркетинга» - сообщили, что в ярмарке примут участия ремесленники, мастера народных промыслов и предприятия общественного питания, которые будут радовать горожан и гостей Пскова блинами с разнообразными начинками и другими угощениями.

Отметим, в ближайшее время состоится заседание организационного комитета по подготовке и проведению псковской масленицы, в ходе которого участники более подробно обсудят вопросы организации праздника.

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