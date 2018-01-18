На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»

19:00, 18 января 2018, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747». За путевки в полуфинал поспорят Денис Долгий («Германия») и Николай Павлов («Аргентина»), а также Илья Васильев («Англия») и Михаил Севастьянов («Колумбия»). Трансляция сопровождается комментарием Давида Мошуры.

Примечательно, что голкипер Денис Долгий – единственный выживший на данный момент в сетке футболист основной команды клуба. Остальные представители первой команды уже уступили в играх более мастеровитым в компьютерных баталиях игрокам молодежки.

Напомним, Чемпионат мира по футболу среди футболистов «747» организован силами футбольного клуба и Федерации компьютерного спорта Псковской области и является официальным соревнованием. Футболисты, тренеры и воспитанники «747» играют на выбывание. Чемпионат стартовал 15 декабря 2017 года. Финал состоится 25 января. Следить за соревнованием в социальных сетях вы можете по хэштегу #fifa747.