Росгвардия будет действовать жестко в случае провокаций на президентских выборах - Алексей Зинин

14:18, 18 января 2018, ПАИ

В случае проведения несанкционированных акций во время выборов президента России Росгвардия будет действовать жестко, но в рамках закона. Об этом заявил журналистам замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин, сообщает «РИА Новости».

«Мы всегда ожидаем и готовимся к внештатным событиям, и если такое будет происходить, мы к этому будем готовы. Будем действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства», - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос журналистов.

Он также отметил, что Росгвардия отслеживает ситуацию и обменивается информацией с другими правоохранительными органами.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.