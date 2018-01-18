Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать

14:09, 18 января 2018, ПАИ

Сегодня, 18 января, глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков в ходе рабочей поездки проинспектировали состояние памятников, посвященных образованию и первым боям Красной Армии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководители Пскова посетили монумент в Крестах и памятный знак в микрорайоне Череха, установленный там в 1968 году на месте, где красноармейцы и псковские добровольцы впервые вступили в бой с кайзеровскими войсками.

Осмотрев памятник в Крестах, руководители муниципалитета обратили внимание на многочисленные следы действий вандалов на медном барельефе, в том числе отломанные приклады и стволы винтовок.

«Необходимо уделять большее внимание охране памятника. Будем решать вопрос и с его ремонтом и с тем, чтобы организовать освещение монумента для препятствования действиям хулиганов»,- сказал по этому поводу Иван Цецерский.

Также градоначальники проинспектировали памятный знак на месте первого боя Красной Армии, который находится на въезде в Псков, на берегу реки Череха. Памятный знак в виде камня с табличкой, был установлен за год до открытия монумента в Крестах. «Лестница, которая ведёт к памятнику, нуждается в ремонте. Благоустройства требует и прилегающая территория. Необходимо до проведения торжественных мероприятий привести её в порядок, убрать мусор и организовать безопасные подходы», - отметил глава Пскова.

Напомним, днём создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», подписанному в январе 1918 года. К 23 февраля в боях под Псковом и Нарвой добровольцам удалось задержать наступление немцев на Петроград. Эти события и легли в основу праздника - Дня защитника Отечества.

Отметим, памятник в честь 50-летия Красной Армии в Крестах был открыт 23 февраля 1969 года и представляет собой 47-метровый обелиск в виде трехгранного штыка, опирающийся на гранитное основание. В композицию памятника также входит горельеф с фигурами солдат Красной Армии, партизан, матросов, выполненный из кованой меди, отображающий историю Советской Армии с 1918 г. до Великой Отечественной войны. Авторами памятника являются архитектор И. Д. Билибин и скульптор Г. И. Мотовилов. На открытии монумента присутствовал маршал Советского Союза, министр обороны СССР А. А. Гречко.