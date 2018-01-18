Более 70 студентов и школьников из Псковской области посетят черноморскую «Смену»

14:37, 18 января 2018, ПАИ

74 студента и школьника Псковской области поедут в этом году в детский лагерь «Смена», расположенный на Черноморском побережье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Путевки в «Смену» ребята получили от Государственного управления образования Псковской области. В этом году путевок в два раза больше, чем в прошлом.

Отмечается, что цель профориентационной смены — формирование образа профессионала XXI века и популяризация престижа рабочих профессий. Ребят ждут практические занятия почти по 30 направлениям, среди которых ландшафтный дизайн, парикмахерское искусство, кулинарное дело, фрейзерные и токарные работы на станках с ЧПУ, фармацевтика, электромонтаж, управление беспилотными летательными аппаратами и другие.

Для студентов подготовлены различные мастер-классы, кружки и сквозные образовательные модули. В этом году в профориентационном проекте «Смены» примут участие 30 студентов из колледжа Псковского государственного университета, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского агротехнического колледжа.

Десять лучших студентов Псковского кооперативного техникума, которые сейчас принимают участие в общеобразовательной программе «Город мастеров будущего» также поедут в детский лагерь.

Кроме того, в августе десятка победителей регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса среди школьных спортклубов станут участниками образовательного проекта детского лагеря «Олимпийская академия». Следом за ними победители областного этапа «Президентских состязаний» среди городских и сельских общеобразовательных учреждений поборются за звание лучшего на Всероссийских соревнованиях школьников.