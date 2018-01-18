Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно

14:22, 18 января 2018, ПАИ

С 18 по 27 января, в дни празднования Крещения, можно помолиться в храмах Крыпецкого монастыря, набрать освященной воды и окунуться в святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе обители. Праздник Богоявления Господня предваряется службой Крещенского сочельника.

В течение всей предпраздничной ночи и до 27 января - отдания праздника Богоявления - богомольцы смогут посетить храмы Крыпецкого монастыря, помолиться, черпнуть крещенской воды в иордани и окунуться в купели преподобного Саввы Крыпецкого. В обители круглосуточно имеется доступ к крещенской купели. Купели обеспечены отдельными раздевалками для братии и сестер и безопасным входом для погружения в святой источник.

Для желающих принять таинство святого причащения исповедь будет проводиться 18 января с 22 часов вечера в Успенском храме. В ночь на 19 января братия Крыпецкого монастыря с паломниками и трудниками будут молиться на всенощном бдении с литургией и великим водосвятием в храме Успения Божией Матери. Начало службы в полночь19 января. По освящении воды в храме, священнослужители, братия монастыря и паломники крестным ходом последуют к святому источнику преподобного Саввы Крыпецкого, где после каждения троекратно священник с пением праздничного тропаря будет погружать святой крест в воды иордани.