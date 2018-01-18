Несмотря на отмену регионального закона, у псковичей сохранится право на бесплатное получение участка

18:07, 18 января 2018, ПАИ

Действующий с июня 2013 года в Псковской области закон «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности» предлагается признать утратившим силу. Но, несмотря на это, право граждан на однократное бесплатное приобретение муниципального земельного участка в садоводствах сохраняется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Соответствующий законопроект, разработанный Государственным комитетом Псковской области по имущественным отношениям, поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание.

Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен исключительно в целях приведения региональной нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями федерального законодательства – региональный закон был разработан на основании статьи Земельного кодекса РФ, которая утратила свою силу.

Право граждан на однократное бесплатное приобретение земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность сохраняется. Порядок и условия предоставления земельных участков прописан в статье 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»: до 31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно.

Также в федеральном законе указано, что право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого владения находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан до дня введения в действие Земельного кодекса РФ, сохраняются.