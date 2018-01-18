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Общество

В честь псковской Ганзы могут выпустить почтовую марку

Возможность выпуска марки, посвящённой 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове в 2019 году, обсудили глава Пскова Иван Цецерский и представители псковского филиала Почты России 18 января. Глава города рассказал, что уже подготовлена официальная символика Ганзейских дней, и предложил рассмотреть возможность создания марки для проведения спецгашения в дни празднования, сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе муниципалитета.

Директор Управления федеральной почтовой связи по Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков вышел с предложением участия представителей организации в составе оргкомитета мероприятия, имеющего Всероссийский и международный статус.

«Ганзейская тема интересует всех неравнодушных к истории Псковщины граждан, мы тоже хотим внести достойный вклад в подготовку и проведение этого события. Нами разработан ряд мероприятий, которые, мы надеемся, будут интересны гостям Ганзейского праздника», - отметил Андрей Марков. Одно из предложений директора псковского филиала почты России касалось организации выездной музейной экспозиции для ознакомления гостей Ганзы с историей почтового дела Псковского края и современного уровня развития почты России.

Иван Цецерский положительно отреагировал на инициативу руководителя почтового управления региона: «Почтовое сообщение между Псковом и городами Ганзы сыграла значимую роль в развитии международных отношений. Включение почтовой темы в блок мероприятий проведения Ганзейских дней станет еще одной яркой страницей праздника».

Заместитель главы Пскова Елена Полонская отметила, что учитывая региональный охват почты России, было бы уместно разместить информационные материалы о программе Ганзейского форума в отделениях почтовой связи. Это предложение также будет проработано в ближайшее время.

В заключение встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках рассмотренных предложений.

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