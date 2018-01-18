Псковские легкоатлеты заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО

15:27, 18 января 2018, ПАИ

Псковские легкоатлеты заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО в Ярославле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Сборную Псковскую области представили восемь легкоатлетов ДЮСШ «Надежда».

Первое место в тройном прыжке и второе место в прыжках в длину заняла Наталья Спиридонова, воспитанница тренера Екатерины Алексеевой. Первой в беге на 2000 метров с препятствиями стала Виктория Гвоздева, тренер - Анна Шкробинец.

Данила Кузьмин стал вторым в беге на 2000 метров с препятствиями, спортсмен тренируется у Веры Яковлевой. Третьий результат в этом же виде показал Викула Васильев, также воспитанник Веры Яковлевой.