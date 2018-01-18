0
19:00
На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»
16:15
На новой трассе планируется провести первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
14:39
Алексей Севастьянов: Псков имеет право учить Романцева футболу
22:44
Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы
21:08
Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
18:14
Спортивные итоги – 2017
18:01
Каток на стадионе «Машиностроитель» откроется в Пскове 17 января
Еще новости
Спорт

Псковские легкоатлеты заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО

Псковские легкоатлеты заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО в Ярославле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Сборную Псковскую области представили восемь легкоатлетов ДЮСШ «Надежда».

Первое место в тройном прыжке и второе место в прыжках в длину заняла Наталья Спиридонова, воспитанница тренера Екатерины Алексеевой. Первой в беге на 2000 метров с препятствиями стала Виктория Гвоздева, тренер - Анна Шкробинец.

Данила Кузьмин стал вторым в беге на 2000 метров с препятствиями, спортсмен тренируется у Веры Яковлевой. Третьий результат в этом же виде показал Викула Васильев, также воспитанник Веры Яковлевой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»
18 января 2018
На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»
На новой трассе планируется провести первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
18 января 2018
На новой трассе планируется провести первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы
17 января 2018
Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы
Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
17 января 2018
Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
Каток на стадионе «Машиностроитель» откроется в Пскове 17 января
16 января 2018
Каток на стадионе «Машиностроитель» откроется в Пскове 17 января
Сколько раз надо присесть, чтобы стать тренером?
15 января 2018
Сколько раз надо присесть, чтобы стать тренером?
Псковский боксер Артур Акавов занялся нетрадиционной медициной
15 января 2018
Псковский боксер Артур Акавов занялся нетрадиционной медициной
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
14 января 2018
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) 1

Идет загрузка...