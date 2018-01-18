О росте киносборов в России сообщил Владимир Мединский

15:42, 18 января 2018, ПАИ

Общие киносборы в России за последние пять лет выросли на 55%, а сборы за отечественные фильмы - на 120%. Об этом заявил глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский, сообщает interfax.ru.

«Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 до 54 млрд рублей», - сказал министр культуры РФ журналистам.

Он также подчеркнул, что кинопроизводство в стране растет в условиях отсутствия санкций на ограничения проката голливудского кино. При этом он обратил внимание на то, что в прошлом году американский кинорынок показал худший результат за 20 лет.