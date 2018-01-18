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Общество

Две тысячи кур поселились в крюковской колонии

Для бесперебойного обеспечения продуктами осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, в ИК-2 УФСИН России по Псковской области в деревне Крюки купили две тысячи кур-несушек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В помещении площадью 206,7 квадратных метров расположились две пятиярусные стойки, на которых размещены 256 клеток.

Благодаря клеточному содержанию кур имеется возможность содержание большого поголовья на небольшой территории. Кроме того, ввиду условий содержания исключается вероятность заражения болезнями и инфекциями. Также из-за особенностей конструкции клетки яйца скатываются в специальный желобок, благодаря чему они остаются чистыми, сводится на нет риск порчи яйца самой курицей. Все клетки защищены от грызунов и прочих хищников.

В настоящее время исправительная колония обеспечивает яйцом куриным себя и следственный изолятор №1 в Пскове.

В рамках выполнения программы по самообеспечению продуктами питания на 2018 год заключен государственный контракт на поставку яйца куриного в количестве 250 тысяч штук на сумму 1 млн 304 тысячи рублей.

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