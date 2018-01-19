Денежный ПАИ-live начнется 19 января

08:54, 19 января 2018, ПАИ

19 января, в 10:00, в прямом эфире проекта ПАИ-live начнется интервью с заместителем управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерием Фроловым.

В российские регионы начали поступать новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. Но «приживаются» новые деньги пока плохо. Торговые организации зачастую просто отказываются принимать непривычные купюры — их сложно проверить на подлинность традиционным ультрафиолетом, банковское оборудование далеко не всегда считывает «двухсотки», да и не все знают о существовании новых денег.

Валерий Фролов расскажет, как введение в оборот новых банкнот проходит в Псковской области, что делать, если в магазине у вас не берут нестандартные деньги, как проверить подлинность «двухтысячной» с помощью мобильного телефона.

Свои вопросы представителю Центробанка можно оставить на странице ПАИ-live.