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Общество

Денежный ПАИ-live начнется 19 января

19 января, в 10:00, в прямом эфире проекта ПАИ-live начнется интервью с заместителем управляющего отделением Центробанка РФ по Псковской области Валерием Фроловым.

В российские регионы начали поступать новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. Но «приживаются» новые деньги пока плохо. Торговые организации зачастую просто отказываются принимать непривычные купюры — их сложно проверить на подлинность традиционным ультрафиолетом, банковское оборудование далеко не всегда считывает «двухсотки», да и не все знают о существовании новых денег.

Валерий Фролов расскажет, как введение в оборот новых банкнот проходит в Псковской области, что делать, если в магазине у вас не берут нестандартные деньги, как проверить подлинность «двухтысячной» с помощью мобильного телефона.

Свои вопросы представителю Центробанка можно оставить на странице ПАИ-live.

 

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