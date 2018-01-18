Виртуальную выставку к дню прорыва блокады Ленинграда подготовила Псковская областная библиотека

17:02, 18 января 2018, ПАИ

Виртуальную выставку «Блокадные дни Ленинграда», посвященную дню прорыва, открыла Псковская областная библиотека.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеке, материалы рассказывают об осаде города на Неве, которая началась 8 сентября 1941 года, о жизни жителей Ленинграда в те суровые дни.

В виртуальной экспозиции представлены документальные свидетельства тех лет, отрывки из дневников блокадников, художественные произведения: А. В. Буров «Твои герои, Ленинград» об участниках обороны Ленинграда; А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга», рассказывающая о муках осажденного фашистами города, о героизме его жителей; В. Давид «Блокада: воспоминания очевидцев», где используются дневниковые записи ленинградцев, дополненные документами и газетными публикациями; С. Е. Глезер сборник «Блокада глазами очевидцев: дневники и воспоминания»; «Детская книга войны: дневники 1941-1945»; документальные повести О. Ф. Берггольц; роман Д. Гранина «Мой лейтенант»; книга историка А. А. Чернышева «Балтийский флот в битве за Ленинград, 1941 г.» и многие другие.

Напомним, что блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. Окончательно блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. За 872 дня блокады погибло по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн человек.