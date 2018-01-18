Началось проектирование первоочередных работ по реставрации Окольного города в Пскове

16:21, 18 января 2018, ПАИ

В Пскове приступили к проектированию первоочередных работ по ремонту и реставрации комплекса крепостных сооружений Окольного города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Проектирование начнется с первоочередных работ по ремонту аварийных участков каменной кладки и деревянных покрытий стен и башен. Это те участки, где уже идут работы в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» — на набережной реки Великой и улице Свердлова», — пояснила председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

В частности, будут выполнены проекты по восстановлению прясел от Мстиславской башни до Покровской длиной почти 500 метров, самой Мстиславской башни, участков прясла стены от Власьевской башни до Мстиславской общей протяженностью чуть более полукилометра, Михайловской (Архангельской) башни с фрагментами прясел стен Окольного города, участка в 218 метров прясла стены от Петровской до Михайловской башни, 50 метров прясла крепостной стены от Великих ворот до Сокольей башни и 50 метров прясла крепостной стены от Свинузской башни до Великих ворот.

Подрядчик — научно-реставрационная фирма «Мир» — выполнит комплексные научные исследования и определит первоочередные и консервационные мероприятия.

Работы по проектированию осуществляются в рамках федеральной целевой программы Минкульта РФ «Культура России» в рамках подготовки к проведению 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Согласно госконтракту, проект будет завершен до 25 июля этого года. Его стоимость — 3,8 млн рублей.

Окольный город — часть исторического центра города Пскова и одно из самых больших крепостных сооружений не только в России, но и в Европе. Окольный город сформировался в результате последнего, пятого, расширения площади Псковской крепости во второй половине XV — начале XVI веков. Длина пяти крепостных каменных стен, укрепленных 39 боевыми башнями и другими элементами фортификации, составляет 9,5 км.