Расширяем кругозор: пропорциональное регулирование в банковской сфере

16:23, 18 января 2018, ПАИ

С начала 2018 года Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы: соответствующие поправки в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» вступили в силу 1 июня 2017 года. Об основных изменениях в регулировании банковской сферы Псковскому агентству информации рассказал заместитель управляющего Отделением по Псковской области Банка России Глеб Чирков.

Какова суть этих изменений?

Данные изменения предусматривают разделение банков по размеру собственных средств на банки с универсальной и базовой лицензиями, и введение в связи с этим регулирования их деятельности, соответствующего объему, характеру и сложности проводимых банками операций. Так, с 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств для банков с универсальной лицензией установлен в размере 1 млрд рублей, а для банков с базовой лицензией не изменяется и продолжает составлять 300 млн рублей.

Как это отразиться на осуществлении банками банковских операций для клиентов?

Банки с универсальной лицензией, в том числе системно значимые, вправе осуществлять все банковские операции.

Для банков с базовой лицензией устанавливаются ограничения. Это запрет на осуществление ряда операций с иностранными физическими и юридическими лицами (в том числе кредитование), а также запрет на открытие счетов в иностранных банках, за исключением счетов, открываемых для целей участия в международных платежных системах. Банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, признанными высоконадежными. Деятельность банков с базовой лицензией не ограничивается определенным регионом и субъектным составом возможных контрагентов.

Требования к банкам с универсальной и базовой лицензиями будут различаться?

Для банков с универсальной лицензией, в том числе системно значимых, требуется соблюдение всех действующих обязательных нормативов, всех требований международных стандартов учета, отчетности, оценки и управления рисками и капиталом, а также сохранение действующих требований по составлению отчетности и её раскрытию. Кроме того, для банков с универсальной лицензией устанавливаются новые подходы к управлению рисками.

Для банков с базовой лицензией установлено соблюдение только 5 обязательных нормативов, а новые технически сложные стандарты им исполнять не придется. Одновременно, для банков с базовой лицензией, в целях повышения их финансовой устойчивости, установлено специальное требование по кредитованию российских крупных заемщиков, а именно максимальный размер риска на одного заемщика, который не может превышать 20% собственных средств банка.

Таким образом, банки получат адекватное объему и сложности проводимых ими операций регулирование.

Что касается системно значимых банков, чьи риски значимы не только для их финансовой устойчивости, но и для всего банковского сектора в целом, то для них в 2018 году повышаются нормативные требования по ликвидности и вводится дополнительная надбавка к нормативам для поддержания достаточности банковского капитала. В Псковской области действуют структурные подразделения таких системно значимых банков, как Сбербанк, «Россельхозбанк», ВТБ, «АЛЬФА-БАНК», РОСБАНК, «ФК Открытие», «Промсвязьбанк».

Если в настоящее время у банка не получена новая лицензия, может ли он осуществлять банковскую деятельность?

Да. В настоящее время все существующие банки автоматически признаются банками с универсальной лицензией, независимо от размера их собственных средств. При достижении банком размера собственных средств в 1 млрд рублей, он вправе ходатайствовать об изменении статуса на банк с универсальной лицензией. Банки, собственные средства которых составляют менее 1 млрд рублей должны в течение 2018 года провести процедуры, связанные с их увеличением до требуемого размера, либо с изменением статуса на банк с базовой лицензией. Данные процедуры должны быть завершены к 1 января 2019 года.

Одновременно, в целях плавной интеграции деятельности небольших банков в новое регулирование, установлен пятилетний переходный период, в течение которого банки с базовой лицензией будут вправе продолжать осуществление не разрешенных банковских операций и сделок в соответствии с условиями ранее заключенных договоров. В отношении кредитных операций указанный переходный период будет действовать в течение всего срока действия заключенных кредитных договоров.

Внесенные в законодательство изменения, связанные с введением пропорционального регулирования банков с разными объемами и характером операций, направлены на повышение стабильности российского банковского сектора и эффективности его функционирования.