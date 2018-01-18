Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ заработает в Псковской области

17:15, 18 января 2018, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в преддверии эпидемического сезона по гриппу организует с 22 января по 5 февраля Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей области о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидемический сезон, озвучить правила использования масок, соблюдения температурного режима в помещениях и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам:

-Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора: 8 (8112) 66-42-79, 8 (8112) 66-47-29

-Территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: 8 (81153) 3-73-70, 8 (81153) 3-65-19

-Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: 8 (81151) 2-15-94, 8 (81151) 2-54-01

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 (81152) 3-29-89, 8 (81152) 3-19-27

-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» 8 (8112) 66-29-81.