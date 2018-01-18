Модернизацию систем учёта электроэнергии проводят в «Псковэнерго»

17:30, 18 января 2018, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершен первый этап модернизации системы технического учета электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

На отходящих фидерах всех имеющихся в регионе 170 подстанций 110-35 кВ и 83 распределительных пунктах (РП) 6-10 кВ устаревшие электромеханические и электронные счетчики прошлого поколения заменены на многофункциональные микропроцессорные электросчетчики.

По данным управления реализации услуг, энергосбережения и повышения энергоэффективности «Псковэнерго», всего в 2017 году было установлено 1,6 тыс. новых приборов технического учета электроэнергии. Кроме того, смонтировано всё необходимое коммуникационное оборудование - модемы и устройства сбора и передачи данных.

«Теперь для того, чтобы произвести учет электроэнергии, отпускаемой по фидерам 6-10 кВ, бригаде энергетиков не нужно ехать за несколько десятков километров, – рассказал начальник управления реализации услуг Сергей Колесников. - Все установленные счетчики электроэнергии оборудованы функцией дистанционной передачи данных. Также с оборудованных цифровыми приборами учета присоединений в автоматическом режиме можно получать профиль нагрузки, сводить баланс электроэнергии, определять объемы внутренних перетоков между различными структурными подразделениями предприятия».

Установленное оборудование позволило интегрировать систему технического учета в автоматизированную систему коммерческого учета АИИСКУЭ верхнего уровня. В целом же использование «умной» системы позволит значительно оптимизировать контроль расхода электроэнергии внутри подстанций и снизить её потери, в том числе при расходе на производственные нужды.

Отметим, что в рамках второго, завершающего этапа модернизации систем учета электроэнергии в сетях «Пскоэнерго», в 2018 году будет установлено еще 514 аналогичных счетчиков.