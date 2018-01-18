Санкционные сыры и молочные продукты из Эстонии обнаружены в Псковской области

17:36, 18 января 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура совместно с Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям установила факт незаконного ввоза на территорию России сыра и молочных продуктов из Эстонии, подпадающих под действие санкций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе проверки в трёх псковских торговых точках индивидуальных предпринимателей было обнаружено 28 килограммов сыра и молочных продуктов из Эстонии.

В этой связи в отношении трех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).

Ход их рассмотрения контролирует Псковская транспортная прокуратура.