До пяти лет тюрьмы грозит псковичам, сорвавшим зеркала с 10 машин

17:44, 18 января 2018, ПАИ

Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в отношении двух горожан, обвиняемых в краже зеркал заднего вида от дорогих автомобилей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, преступления были совершены в ночь с 17 на 18 мая 2017 года. Добычей воров стали зеркала от 10 автомобилей Range Rover, Volvo, Mersedes и других марок, припаркованных на территории Пскова и Псковского района. Ущерб составил 195 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе предварительного расследования похищенные зеркальные элементы были обнаружены и изъяты.

В прокуратуре отметили, что один из обвиняемых привлёк к совершению преступлений несовершеннолетнего, пообещав разделить с ним вырученные деньги. Данные действия совершеннолетнего обвиняемого дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Санкции части 1 статьи 150, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.