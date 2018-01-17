До пяти лет тюрьмы грозит псковичам, сорвавшим зеркала с 10 машин
Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в отношении двух горожан, обвиняемых в краже зеркал заднего вида от дорогих автомобилей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, преступления были совершены в ночь с 17 на 18 мая 2017 года. Добычей воров стали зеркала от 10 автомобилей Range Rover, Volvo, Mersedes и других марок, припаркованных на территории Пскова и Псковского района. Ущерб составил 195 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
В ходе предварительного расследования похищенные зеркальные элементы были обнаружены и изъяты.
В прокуратуре отметили, что один из обвиняемых привлёк к совершению преступлений несовершеннолетнего, пообещав разделить с ним вырученные деньги. Данные действия совершеннолетнего обвиняемого дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
Санкции части 1 статьи 150, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.