ЦБ о навязывании услуг страховщиками: Псковская область является относительно благополучной в этом плане

17:55, 18 января 2018, ПАИ

Псковская область является относительно благополучной в плане доступности услуг обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил в ответе на запрос Псковского агентства информации заместитель управляющего Отделением по Псковской области Банка России Глеб Чирков.

Напомним, поводом для обращения ПАИ в Центробанк стала публикация псковича, который рассказал в «Народной ленте» о навязывании дополнительных услуг в местных филиалах страховых компаний. Отметим, что именно в Центробанк граждане могут обращаться с жалобами на действия страховщиков.

Между тем, по словам Глеба Чиркова, в 2017 году в псковское отделение Банка России «поступали лишь единичные жалобы на действия страховых компаний при оформлении договоров ОСАГО, связанные с необоснованным отказом в заключении договоров или навязыванием дополнительных услуг». Представитель ЦБ заверил, что «все обращения были внимательно рассмотрены специализированным подразделением Банка России, в адрес заявителей направлены письменные ответы».

По его словам, чтобы избежать нарушения своих прав при заключении договора ОСАГО, потребителю необходимо любым доступным законным способом зафиксировать факт нарушения закона. «В отдельных случаях для урегулирования разногласий бывает достаточно обратиться к руководителю подразделения страховой организации, сообщить о нарушении закона работниками, предъявить доказательства, продемонстрировать свою компетентность и серьезность намерений», - добавил Глеб Чирков.

Если урегулировать разногласия со страховой компанией не удается необходимо направить жалобу в Банк России: через раздел «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru, по адресу в Москве (107016, Москва, улица Неглинная, дом 12) или в Пскове (180000, Псков, Октябрьский проспект, дом 8). Кроме того, в Банке России работает бесплатный многоканальный телефон: 8-800-250-40-72.

Представитель псковского отделения ЦБ также напомнил, что при заключении большинства договоров добровольного страхования страхователь вправе отказаться от договора и получить уплаченную премию. «С 1 января 2018 года вступили в силу изменения, согласно которым «период охлаждения» в страховании составляет 14 календарных дней. Это значит, что у гражданина будет две недели, чтобы подумать и отказаться от навязанной или ненужной страховки, подав заявление в свою страховую компанию», - сообщил он.

Глеб Чирков напомнил, что все страховые компании, имеющие лицензии на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать договор по данному виду деятельности в электронном виде. «Таким образом, автолюбитель может сократить личное время на оформление полиса ОСАГО, избежать необоснованного отказа от его заключения и навязывания дополнительных услуг», - заверил он.