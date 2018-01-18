0
19:00
На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»
16:15
На новой трассе планируется провести первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
14:39
Алексей Севастьянов: Псков имеет право учить Романцева футболу
22:44
Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы
21:08
Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
18:14
Спортивные итоги – 2017
18:01
Каток на стадионе «Машиностроитель» откроется в Пскове 17 января
Еще новости
Спорт

Пскович завоевал бронзу на первенстве СЗФО по быстрым шахматам

Пскович Валерий Жихарев завоевал бронзовую медаль на первенстве СЗФО среди ветеранов по быстрым шахматам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат по Псковской области.

В турнире также сыграл Владимир Полевой, набравший 4,5 из 9.

В завершившемся 13 января первенстве СЗФО среди ветеранов по блицу сыграла также международный мастер Наталья Полякова, получившая диплом победительницы первенства среди женщин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»
18 января 2018
На ПАИ стартовала трансляция очередных игр чемпионата на симуляторе FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747»
На новой трассе планируется провести первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
18 января 2018
На новой трассе планируется провести первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы
17 января 2018
Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы
Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
17 января 2018
Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
Каток на стадионе «Машиностроитель» откроется в Пскове 17 января
16 января 2018
Каток на стадионе «Машиностроитель» откроется в Пскове 17 января
Сколько раз надо присесть, чтобы стать тренером?
15 января 2018
Сколько раз надо присесть, чтобы стать тренером?
Псковский боксер Артур Акавов занялся нетрадиционной медициной
15 января 2018
Псковский боксер Артур Акавов занялся нетрадиционной медициной
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
14 января 2018
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) 1

Идет загрузка...