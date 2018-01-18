Пскович завоевал бронзу на первенстве СЗФО по быстрым шахматам

19:30, 18 января 2018, ПАИ

Пскович Валерий Жихарев завоевал бронзовую медаль на первенстве СЗФО среди ветеранов по быстрым шахматам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат по Псковской области.

В турнире также сыграл Владимир Полевой, набравший 4,5 из 9.

В завершившемся 13 января первенстве СЗФО среди ветеранов по блицу сыграла также международный мастер Наталья Полякова, получившая диплом победительницы первенства среди женщин.