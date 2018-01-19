19 января в Доме офицеров откроется фотовыставка «Огибая мимолетность»

22:21, 18 января 2018, ПАИ

19 января в холле Дома офицеров откроется фотовыставка «Огибая мимолетность» Дмитрия Назарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. Дмитрий Назаров фотографирует уже около 5-ти лет.

«Сначала для меня фотография была лишь хобби, в подростковом возрасте, взяв в руки фотоаппарат, я начал снимал всё подряд. Но спустя годы моё хобби переросло в желание связать свою жизнь с фотографией, - отметил он. - Теперь, когда есть некоторый опыт в этой деятельности, я хочу показать людям, чего можно достичь путём самореализации. Мне часто говорят, что я работаю в определённом стиле, равняясь на определённого кумира, но это не так. Моя выставка рождалась в процессе обучения, во время практики. Своими работами я хочу сказать, что останавливаться в самосовершенствовании нельзя».

Название для выставки Дмитрий выбрал неслучайно: «Фотография как бы «огибает» мимолётность жизни, останавливая тот или иной момент...». На выставке будут работы таких жанров как: Пейзаж, Ночная съёмка, Макро-съёмка, авиация. Начало церемонии открытия в 17:00