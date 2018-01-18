Псковские спасатели раздали жителям Пустошки памятки о противопожарной безопасности

19:42, 18 января 2018, ПАИ

18 января псковские спасатели приехали в Пустошку, чтобы рассказать местным жителям о правилах противопожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они раздали листовки и памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, а также рассказали индивидуальные беседы с гражданами.

Разъяснили требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.