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Общество

Областная библиотека покажет мелодраму о балерине, снятую в Пскове

20 января в актовом зале Псковской областной библиотеке состоится кинопоказ мелодрамы «Миф». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, фильм снят в 1986 году режиссером Аян Шахмалиевой по мотивам повести артиста балета, писателя Кирилла Ласкари «Двадцать третий пируэт». Он написал и сценарий фильма.

В главных ролях: Регина Кузьмичева, Марис Лиепа, Владимир Заманский, Гали Абайдулов и другие.

Фильм рассказывает о жизни главной героини Веры Скобелевой, способной балерины и талантливого балетмейстера.

Кинолента снималась в Пскове. Съемки дома главной героини проходили в доме Батова. Панорама реки Великой, виды Анастасиевской часовни, Дома культуры строителей перенесут зрителей в Псков прошлого века.

Продолжительность 129 минут.

Вход свободный. Начало в 14:00.

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