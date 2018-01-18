В Дно готовят к сносу старое здание школы

20:00, 18 января 2018, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова проверила ход подготовки к строительству новой школы на 500 мест в Дно, которое начнется уже в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. Из аварийного здания школы, предназначенного под снос, вывезена мебель, техника и учебные принадлежности, ученики распределены по другим образовательным учреждениям города. Для первоклашек организован автобусный подвоз. Учащиеся школы № 50, с которыми Вере Емельяновой удалось поговорить, заверили ее, что добираются на учебу без особых трудностей.

Также Вера Емельянова проверила работу Хиловской школы. В прошлом году здесь возникали трудности с организацией питания, но благодаря оперативному вмешательству Михаила Ведерникова проблему удалось решить.

Также в рамках рабочей поездки Вера Емельянова посетила Порховскую воскресную школу святого апостола Андрея Первозванного, открывшуюся несколько лет назад при Никольском соборе, Дедовичскую школу № 2 и детский сад «Ручеек».

Во всех муниципальных учреждениях образования первый вице-губернатор проконтролировала ход реализации «майских» Указов Президента в части повышения зарплат сотрудникам, оценила техническую оснащенность учебного процесса и соответствие условий обучения температурному режиму и иным санитарно-гигиеническим нормам.

Еще один пункт рабочего визита Веры Емельяновой — Дедовичская районная больницы. Здесь она провела встречу с коллективом и обсудила с ним ряд насущных вопросов.