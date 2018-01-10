Показ фильма «Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти» снова перенесли

20:16, 18 января 2018, ПАИ

После истории с переносом проката на 1 февраля мультфильма «Приключения Паддингтона-2» произошли новые перестановки. Как пишет «Российская газета», на этот раз изменена дата выхода в кинотеатрах громкого голливудского релиза «Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти».

Первоначально фильм был поставлен в график выхода кинопремьер в России на 25 февраля. Однако 16 января прокатчик - кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ» - объявила о том, что релиз переносится. После этого «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» должен был выйти в прокат 1 февраля. На эту же дату перенесли и «Приключения Паддингтона-2», а помимо двух этих, весьма ожидаемых картин, в этот день заявлены еще девять премьер.

Однако сегодня прокатчик распространил письмо, в котором говорится, что фильму «Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти» выдано прокатное удостоверение с датой релиза 25 января 2018 года. То есть его вернули на первоначальную дату выхода, что логично. Зрители могут спокойно посмотреть это кино, а затем, через неделю, приобщиться и к остальным новинкам.