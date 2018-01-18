Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт

20:38, 18 января 2018, ПАИ

Депутаты предложили расширить круг лиц, которые могут воспользоваться льготой на оплату взносов по капремонту. Как пишет «Российская газета», законопроект об этом они внесли в Госдуму. Освобождение от платежей получат больше семейных льготников. Некоторые из них взамен 50-процентного смогут воспользоваться полным возмещением расходов.

Сейчас не платить взносы могут собственники квартир - неработающие пенсионеры старше 70 и 80 лет. С 70-летнего возраста такие они могут рассчитывать на компенсацию половины уплаченных взносов. После 80 лет компенсация составляет 100 процентов. Освобождение от уплаты получают одиноко проживающие пенсионеры или семья, состоящая из двух пенсионеров. Если льготники относятся к разным возрастным категориям, то компенсацию они получают согласно своим долям в собственности квартиры. Дети, внуки и другие прописанные в квартире люди лишают пенсионеров этой льготы.

Также частичное освобождение предусмотрено для инвалидов I и II групп. При этом если семья состоит из пенсионера и инвалида, то пенсионер лишается своей льготы, так как выпадает из категории одиноко проживающих.

Депутаты предлагают также дать льготу семьям из пенсионеров и инвалидов.