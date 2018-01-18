0
20:38
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18:23
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
17:44
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
14:22
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
14:09
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
13:47
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
13:37
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки
Еще новости
Общество

150 работников сельского хозяйства примут участие в мероприятии, посвященному итогам прошлого года

18 января состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжественного собрания работников сельского хозяйства Псковского района по итогам работы за 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, оно пройдет 15 февраля в деревне Писковичи.     Вниманию оргкомитета был представлен план и график торжественного мероприятия. 

Рассмотрели вопросы организации процесса торжественного награждения и вручения почётных грамот и благодарностей работникам сельского хозяйства. Обсудили вопросы, связанные со сценарием концертной программы мероприятия. Также были рассмотрены организационные вопросы оформления концертного зала для проведения торжественного собрания.

В собрании примет участие порядка 150 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18 января 2018
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
18 января 2018
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
18 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят! 1
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
18 января 2018
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
18 января 2018
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
18 января 2018
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки
18 января 2018
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки 1
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове
18 января 2018
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове

Идет загрузка...