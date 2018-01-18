150 работников сельского хозяйства примут участие в мероприятии, посвященному итогам прошлого года

20:50, 18 января 2018, ПАИ

18 января состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжественного собрания работников сельского хозяйства Псковского района по итогам работы за 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, оно пройдет 15 февраля в деревне Писковичи. Вниманию оргкомитета был представлен план и график торжественного мероприятия.

Рассмотрели вопросы организации процесса торжественного награждения и вручения почётных грамот и благодарностей работникам сельского хозяйства. Обсудили вопросы, связанные со сценарием концертной программы мероприятия. Также были рассмотрены организационные вопросы оформления концертного зала для проведения торжественного собрания.

В собрании примет участие порядка 150 человек.