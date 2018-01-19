Жителям Великих Лук напоминают график работы приемной по правам ребенка

22:07, 18 января 2018, ПАИ

Жителям Великих Лук напоминают график работы общественной приемной по правам ребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской администрации, прием ведется вторую и четвертую среду каждого месяца с 14:00 до 16:00.

Место расположения общественной приемной: Псковская область, г. Великие Луки, проспект Гагарина, дом 6, администрация Великолукского района, кабинет 14.

Прием ведет общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области по Великолукскому району Мария Фирсанова.