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Общество

Жителям Великих Лук напоминают график работы приемной по правам ребенка

Жителям Великих Лук напоминают график работы общественной приемной по правам ребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской администрации, прием ведется вторую и четвертую среду каждого месяца с 14:00 до 16:00.

Место расположения общественной приемной: Псковская область, г. Великие Луки, проспект Гагарина, дом 6, администрация Великолукского района, кабинет 14.

Прием ведет общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области по Великолукскому району Мария Фирсанова. 

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