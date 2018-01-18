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Общество

В Великих Луках открылись купели для Крещенских купаний

Купели для традиционных Крещенских купаний открылись в Великих Луках сегодня, 18 января в 20:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, они будут работать до 19 января до 14:00. Местом проведения определена река Ловать в районе Краснофлотской набережной, дом 1. Здесь устроена купель с ограждением, уложены безопасные деревянные сходни и настилы для прохода к купели и выхода из нее.

Также на месте проведения Крещенских купаний установлены дополнительное освещение, палатки с обогревом, скамейки. Кроме того, будут открыты для посещения помещения Парка культуры и отдыха. Всем желающим предложат горячий чай из самовара.

Для обеспечения безопасности на все время проведения мероприятия возле купели организуют дежурство бригады «скорой помощи», сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции. 

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