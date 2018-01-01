Два человека погибло в ДТП в Псковской области за неделю

21:57, 18 января 2018, ПАИ

С 11 по 17 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло два человека, пострадало – пять. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась, двум гражданам была оказана иная помощь. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось.