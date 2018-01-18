Специалисты назвали продукты, уменьшающие риск заболевания раком

21:21, 18 января 2018, ПАИ

Специалисты назвали продукты, постоянное употребление которых значительно снижает риск заболевания раком. К ним относятся лук, томаты, ягоды, грибы и петрушка. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Известно, что пища, характерная для западного образа жизни, с высоким содержанием жиров животного происхождения способствует раку кишечника, молочной железы, предстательной железы и легких. Одним из факторов риска является лишний вес. Так, ожирение является причиной 14 процентов смертей от онкологических заболеваний у мужчин и 20 процентов — у женщин.

Показано, что изменение рациона питания с переходом на овощи и фрукты уменьшают вероятность возникновения злокачественных опухолей на 80 процентов. Профилактике способствует также средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот, большое количество клетчатки и антиоксидантов.