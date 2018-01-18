Жители Острова пожаловались на холодные батареи

21:25, 18 января 2018, ПАИ

В администрацию Островского района поступили обращения от граждан, проживающих на территории военного городка Остров-3 по вопросу нарушений температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов. ОБ этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Администрация инициировала проведение проверки. В ходе проведённых мероприятий были произведены на выборочной основе замеры температуры воздуха в квартирах некоторых домов.

В результате проверок выявлено, что в части домов на территории Острова-3 внутренние инженерные сети находятся в неудовлетворительном, а кое-где и аварийном состоянии. Нарушения температурного режима выявлены в жилых помещениях домов № 12, 15, 21. Управляющей компании дано предписание о незамедлительном устранении утечки на трубопроводе отопления в доме № 15.