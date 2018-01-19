Продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования

22:39, 18 января 2018, ПАИ

До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Совета профсоюзов, конкурс проводится для педагогов дошкольного образования, работающих с детьми от 2 месяцев до 7 лет, и студентов выпускных курсов высших учебных заведений, студентов выпускных курсов средних профессиональных учебных заведений, студентов магистратуры и аспирантуры, обучающиеся очно по направлениям подготовки — «педагогические науки» и «гуманитарные науки».

Цель конкурса – поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих российских специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и распространять современные педагогические практики.

В рамках Всероссийского конкурса, объявленного некоммерческой организацией «Рыбаков Фонд», можно поделиться идеями или готовыми проектами в более чем пяти направлениях: игра, инклюзия, вовлечение семьи, развитие коммуникативных способностей, познавательных, художественно-эстетических и других.

Победителями станут 300 педагогов и 100 студентов. Для победителей предусмотрена финансовая поддержка: студентам – 20 000 рублей, педагогам- 50 000 рублей. 100 победителей-педагогов и 20 лучших студентов будут приглашены на Летнюю Школу в июле 2018 года, 4 победителя смогут принять участие в российской или международной конференции. Все победители получат дипломы, а участники конкурса — сертификаты.

Конкурс проводится в сети Интернет, на официальном сайте конкурса по адресу http://konkurs.rybakovfond.ru на территории Российской Федерации.

Вопросы по участию можно задать региональному координатору, которым является благотворительный фонд развития сообщества «Гарант»: Калинчук Татьяна Ивановна, 8 (921) 240-30-36, kalinchuk@ngo-garant.ru.