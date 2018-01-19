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Общество

Хореограф из Орла проведет в Пскове мастер-класс

19 января в Доме офицеров Пскова с 10:00 до 18:00 пройдут мастер-классы современной хореографии. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, проведет их Константин Гладышев - доцент кафедры хореографии Орловского государственного института культуры.

Также он является художественным руководителем ансамбля танца «Раздолье», руководителем студии современного танца «Феникс», обладателем Гран-при, лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Поклонники современного танца, начинающие и профессиональные танцоры попробуют себя в танцевальных направлениях: контемпорари, хип-хоп и другие.

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