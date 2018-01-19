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Экономика

ЦБ намерен измерить благополучие россиян

Центробанк решил измерить благополучие жителей России вместо уровня счастья. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме, сообщает «РИА Новости».

Ранее Дмитриев в интервью Bloomberg рассказывал, что ЦБ хочет измерить уровень счастья россиян для того, чтобы учитывать эти данные в своей работе. По его словам, это необходимо для повышения благополучия жителей страны. Можно иметь низкую инфляцию и все равно не ощущать благополучия, отмечал Дмитриев.

Однако сейчас ЦБ решил пересмотреть свои планы. По словам Дмитриева, регулятор отказался от идеи измерить счастье, потому что это «вещь совсем эфемерная». ЦБ собирается ориентироваться на ряд вещей: уровень жизни, семейный статус, занятость, состояние здоровья, обеспечение жильем, сравнение себя с другими людьми, отношение к окружающему миру. Исследование будет проведено совместно с фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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