Названы самые популярные лекарства в сезон простуд

22:29, 18 января 2018, ПАИ

Названы самые популярные лекарства в сезон простуд. Аналитики «Яндекса» исследовали поисковые запросы о простуде и методах ее лечения, сообщает «Российская газета». Обзор охватил 29 городов России, жители которых за 3,5 года подали не менее двух миллионов запросов о кашле, насморке, ОРВИ и подобных недугах, равно как и о способах от них избавиться.

«Первый всплеск «простудных» запросов обычно происходит осенью, в конце сентября-начале октября. Второй случается зимой, но в разное время. В 2014-2015 годах он пришелся на февраль, в 2016-м - на январь, а в минувшем году - на вторую половину декабря. Нынешней зимой всплеск, похоже, еще впереди», - рассказали изданию в компании.

Среди лекарств от зимних хворей, которые ищут пользователи Сети, превалируют противовирусные препараты и антибиотики, а средства, воздействующие на причину болезни, соседствуют с медикаментами, снимающими ее симптомы. Несколько видов жаропонижающих сохраняют популярность в течение всего года.

«Надо учитывать, что доля запросов не связана напрямую с количеством заболевших в том или ином городе. На нее влияют и другие факторы - например, привычка использовать интернет для поиска информации о заболеваниях», - уточнили в «Яндексе».