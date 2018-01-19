0
09:17
Путин принял участие в крещенских купаниях
08:59
Крещенские купания в Выбутах (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08:54
Денежный ПАИ-live начнется 19 января
20:38
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18:23
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
17:44
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
14:22
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
Еще новости
Общество

Более 400 жителей города Пскова и Псковского района получили персональные консультации по материалам выплатного дела

В  Управлении ПФР в городе Пскове и Псковском районе реализуется пилотный проект по консультированию граждан посредством телефонной связи по материалам выплатного дела.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, всего в начала 2017 году персональные консультации получили 433  жителя города и района.

Такой вид консультирования осуществляется в целях оперативного получения гражданином интересующей его  информации.

Как рассказал начальник Управления ПФР в г. Пскове и Псковском районе Алексей Еремин, конфиденциальная информация предоставляется  гражданину специалистом ПФР, в компетенцию которого входит консультирование граждан.

Однако перед этим  необходимо пройти процедуру установления его личности, путем проверки корректности сообщения  сведений: фамилии, имени, отчества; данных документа, удостоверяющего личность;
кодового слова (секретного кода).

Начальник разъяснил, что  каждый гражданин,  получатель пенсии и других социальных выплат, может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела».  На сегодняшний день таких заявлений в Управлении 632. Там же он получит памятку с номером телефона, по которому в дальнейшем сможет получать информацию. 

Также добавим, что по всем вопросам специалисты Управления Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан  по телефонам «Горячей линии»: 56-60-95, 53-01-20, 66-52-91, а также в группе Вконтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Крещенские купания в Выбутах (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2018
Крещенские купания в Выбутах (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Денежный ПАИ-live начнется 19 января
19 января 2018
Денежный ПАИ-live начнется 19 января
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18 января 2018
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
18 января 2018
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
18 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят! 3
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
18 января 2018
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
18 января 2018
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
18 января 2018
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов

Идет загрузка...