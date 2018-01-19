Псковичам напоминают, как не пострадать от уловок интернет-мошенников

23:00, 18 января 2018, ПАИ

В полиции напомнили, что делать псковичам. Чтобы не пострадать от уловок интернет-мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленники могут представляться, к примеру, сотрудниками банков или социальных служб, правоохранительных органов.

Они могут использовать самые разные инструменты и методы — например, перехват и подбор паролей к учетным записям в социальных сетях и на почтовых сервисах.

Украденные аккаунты они используют, в частности, для распространения спама и вирусов.

Мошенники могут получить доступ к учетной записи жертвы следующими способами:

- Заставить жертву ввести свои данные на поддельном сайте.

- Подобрать пароль жертвы, если он не сложный.

- Восстановить пароль жертвы с помощью «секретного вопроса» или введенного ящика электронной почты.

- Перехватить пароль при передаче по незащищенным каналам связи.

Как правило, для кражи личных данных используются фишинговые сайты. Фишинг (от англ. fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Нечистые на руку лица создают фишинговые сайты, копирующие интерфейс известных ресурсов, а жертвы вводят на них свои логины и пароли, не понимая, что сайты поддельные.

В этой связи полиция рекомендует следующее:

- Используйте сложные пароли (они состоят как минимум из 10 символов, включают буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы, не содержат имя пользователя и известные факты о нем).

- Никому не сообщайте свой пароль.

- Для восстановления пароля используйте привязанный к аккаунту мобильный номер, а не секретный вопрос или электронную почту.

- Не передавайте учетные данные — логины и пароли — по незащищенным каналам связи (не защищены, как правило, открытые и общедоступные wi-fi сети).

- Внимательно проверяйте доменные имена сайтов, на которых вводите учетные данные.