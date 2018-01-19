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На исправительные работы отправил суд великолукского почтальона за присвоение выплат к Дню Победы

К исправительным работам на шесть месяцев приговорил мировой суд судебного участка №40 города Великие Луки местную жительницу, которая обвинялась по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Также по решению суда 5% от заработанных женщиной денег будет удерживаться в доход государства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что женщина, являясь почтальоном, присвоила вверенные ей Великолукским почтамтом УФПС Псковской области филиала ФГУП «Поста России» товарно-материальные ценности, предназначенные для розничной продажи населению, и деньги, выплачиваемые в качестве единовременной денежной выплаты к Дню Победы. Общая сумма ущерба превысила 58 тыс. рублей.

Пиговор суда не вступил в законную силу.

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