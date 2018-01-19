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Суд обязал великолукскую полицию разыскивать призывников-уклонистов

Суд по обращению прокурора Великих Лук обязал ОМВД города заниматься розыском призывников, уклоняющихся от воинской службы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» ОМВД России по Великим Лукам в ходе весеннего призыва 2017 года отказало в исполнении запросов военного комиссара города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов об установлении местонахождения 56 граждан, которым не удалось вручить повестки для явки в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Прокурор города направил в суд направлено исковое заявление с требованием возложить на орган полиции обязанности по установлению местонахождения граждан, подлежащих призыву на военную службу, и обеспечению их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Требования прокурора суд удовлетворил, на органы полиции города Великие Луки возложены соответствующие обязанности. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение Великолукского городского суда признано законным и обоснованным. Исполнение законодательства о воинской обязанности и военной службы органами полиции Великих Лук находится на контроле в прокуратуре  города.

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